В Одесской области розовые фламинго получили украинские паспорта

Кольца птенцов. Фото: Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" состоялась операция "Каблучка". Впервые в Украине кольцевали птенцов розовых фламинго.

Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

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Операция "Каблучка"

Из 192 птенцов фламинго, рожденных на территории парка в этом году, 18 получили национальные паспорта в виде желтых колец с кодовыми номерами UA01-UA18.

Этот значимый шаг для охраны и изучения этих красавцев стал возможным благодаря совместной работе орнитологов, ученых и всех неравнодушных лиц, приобщившихся к подготовке и проведению этого уникального события.

Операция "Каблучка" в нацпарке. Фото: Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины

Птенцы фламинго получили национальные паспорта. Фото: Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины

Напомним, в Одесской области заметили птиц, которые будут мигрировать в теплые края. В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" собрались стаи малых белых цапель, которые отправятся в Африку.

Также мы писали, что на Тузловских лиманах в Одесской области собралась стая мигрирующих птиц. В межсезонье в национальный парк прилетели утки разных видов.