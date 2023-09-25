В Одесской области розовые фламинго получили украинские паспорта
В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" состоялась операция "Каблучка". Впервые в Украине кольцевали птенцов розовых фламинго.
Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
Операция "Каблучка"
Из 192 птенцов фламинго, рожденных на территории парка в этом году, 18 получили национальные паспорта в виде желтых колец с кодовыми номерами UA01-UA18.
Этот значимый шаг для охраны и изучения этих красавцев стал возможным благодаря совместной работе орнитологов, ученых и всех неравнодушных лиц, приобщившихся к подготовке и проведению этого уникального события.
Напомним, в Одесской области заметили птиц, которые будут мигрировать в теплые края. В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" собрались стаи малых белых цапель, которые отправятся в Африку.
Также мы писали, что на Тузловских лиманах в Одесской области собралась стая мигрирующих птиц. В межсезонье в национальный парк прилетели утки разных видов.