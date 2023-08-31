На Одещину прилетіли зграї диких качок

Зграя качок на Тузлівських лиманах. Фото: Іван Русєв

На Тузлівських лиманах в Одеській області зібралася зграя мігруючих птахів. У міжсезоння до національного парку прилетіли качки різних видів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє еколог Іван Русєв.

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За словами еколога, цьогорічне тепле літо сприяло формуванню багатої і смачної їжі для різних видів птахів.

"Особливо багато качок різних видів, серед яких домінують крижні. Вони харчуються як на скошених полях зернових, так і на мілководдях лиманів, а ночують і прилітають на водопій до одного з опріснених Тузлівських лиманів", — написав еколог.

Також Іван Русєв наголошує, що В одної зграї таких качок буває до 5 тисяч і більше птахів. І вони не дуже лякливі, тому що вже два роки немає полювання і їх ніхто не турбує, окрім деяких вибухів під час війни. Між ними до води іноді проходять фламінго, чаплі, кулики та навіть шакали.

Зазначимо, станом на кінець літа 2023 року в Одеському регіоні функціонує 128 об'єктів природно-заповідного фонду площею близько 167 тисяч гектарів. З них 19 — загальнодержавного та 109 — місцевого значення. Це майже 5% від загальної площі області.

Нагадаємо, з метою збереження природного багатства та створення оптимальних умов для розмноження чорноморських кефалей, Державне агентство рибництва встановило обмеження на комерційний та любительський вилов цих видів риб у Чорному морі та причорноморських лиманах. Заборона діятиме до 10 вересня.