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Тисячні зграї: на лимани Одещини прилетіли дикі качки

31 серпня 2023 13:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещину прилетіли зграї диких качок
Зграя качок на Тузлівських лиманах. Фото: Іван Русєв
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

На Тузлівських лиманах в Одеській області зібралася зграя мігруючих птахів. У міжсезоння до національного парку прилетіли качки різних видів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє еколог Іван Русєв.

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За словами еколога, цьогорічне тепле літо сприяло формуванню багатої і смачної їжі для різних видів птахів.

"Особливо багато качок різних видів, серед яких домінують крижні. Вони харчуються як на скошених полях зернових, так і на мілководдях лиманів, а ночують і прилітають на водопій до одного з опріснених Тузлівських лиманів", — написав еколог. 

Також Іван Русєв наголошує, що В одної зграї таких качок буває до 5 тисяч і більше птахів. І вони не дуже лякливі, тому що вже два роки немає полювання і їх ніхто не турбує, окрім деяких вибухів під час війни. Між ними до води іноді проходять фламінго, чаплі, кулики та навіть шакали.

Зазначимо, станом на кінець літа 2023 року в Одеському регіоні функціонує 128 об'єктів природно-заповідного фонду площею близько 167 тисяч гектарів. З них 19 — загальнодержавного та 109 — місцевого значення. Це майже 5% від загальної площі області. 

Нагадаємо, з метою збереження природного багатства та створення оптимальних умов для розмноження чорноморських кефалей, Державне агентство рибництва встановило обмеження на комерційний та любительський вилов цих видів риб у Чорному морі та причорноморських лиманах. Заборона діятиме  до 10 вересня.

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