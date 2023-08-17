На Одещині заборонили вилов кефалей: на який термін

Чоловік ловить рибу. Фото: pixabay

З метою збереження природного багатства та створення оптимальних умов для розмноження чорноморських кефалей, Державне агентство рибництва встановило обмеження на комерційний та любительський вилов цих видів риб у Чорному морі та причорноморських лиманах. Заборона діятиме з 20 серпня до 10 вересня.

Про це повідомляє Державне агентство меліорації та рибного господарства України.

Читайте також:

Чому ввели заборону на вилов кефалей

Чорноморські кефалі, серед яких види гостроніс, лобань та сингіль, масово відновлюють свою популяцію у цей період через процес нересту. Ці великі, швидкі та непередбачувані види риб цінуються за їхню красу та особливості. Вони населяють різні водойми та відрізняються невимогливістю до умов середовища.

Яке покарання чекає за вилов кефалей

Порушення заборони на вилов кефалей призведе до серйозних наслідків для порушників. Адміністративні штрафи, а в окремих випадках навіть кримінальна відповідальність, можуть вже очікувати тих, хто порушить правила. Крім того, особи, які виловили кефалі незаконно, зобов'язані компенсувати завдані збитки рибному господарству.

Зазначені компенсації становлять 1887 грн за лобаня, 1683 грн за сингіля та 1649 грн за гостроніса. Агентство закликає рибалок дотримуватися встановлених обмежень та не порушувати рибоохоронні норми, враховуючи важливість збереження рибного багатства моря.

Якщо ви спостерігаєте порушення рибоохоронних правил, негайно повідомляйте на "гарячу лінію" Державного агентства рибництва за номером 0 (800) 50-52-50.

Нагадаємо, в Україні вперше за 20 років оновили Правила промислового рибальства в басейні Чорного моря. Новий документ націлений як на раціональне використання водних біоресурсів, так і недопущення заподіяння шкоди екосистемам.