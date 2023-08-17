В Одесской области запретили отлов кефали: на какой срок

Человек ловит рыбу. Фото: pixabay

В целях сохранения природного богатства и создания оптимальных условий для размножения черноморской кефали, Государственное агентство рыбоводства установило ограничение на коммерческий и любительский отлов этих видов рыб в Черном море и причерноморских лиманах. Запрет будет действовать с 20 августа по 10 сентября.

Об этом сообщает Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины.

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Почему ввели запрет на ловлю кефали

Черноморские кефали, среди которых виды остронос, лобань и сингель, массово восстанавливают свою популяцию в этот период через процесс нереста. Эти большие, быстрые и непредсказуемые виды рыб ценятся за их красоту и особенности. Они населяют разные водоемы и отличаются нетребовательностью к условиям среды.

Какое наказание ждет за отлов кефали

Нарушение запрета на отлов кефали приведет к серьезным последствиям для нарушителей. Административные штрафы, а в отдельных случаях даже уголовная ответственность может уже ожидать тех, кто нарушит правила. Кроме того, лица, выловившие кефали незаконно, обязаны компенсировать нанесенный ущерб рыбному хозяйству.

Указанные компенсации составляют 1887 грн за лобана, 1683 грн за сингиля и 1649 грн за остроноса. Агентство призывает рыбаков соблюдать установленные ограничения и не нарушать рыбоохранные нормы, учитывая важность сохранения рыбного богатства моря.

Если вы наблюдаете нарушение рыбоохранных правил, немедленно сообщайте на горячую линию Государственного агентства рыбоводства по номеру 0 (800) 50-52-50.

Напомним, в Украине впервые за 20 лет обновили Правила промыслового рыболовства в бассейне Черного моря. Новый документ нацелен как на рациональное использование водных биоресурсов, так и на недопущение причинения вреда экосистемам.