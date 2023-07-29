В Україні запрацюють нові правила вилову риби у Чорному морі

Промисловий вилов риби. Фото: Одеський рибоохоронний патруль

В Україні вперше за 20 років оновили Правила промислового рибальства в басейні Чорного моря. Новий документ націлений як на раціональне використання водних біоресурсів, так і недопущення заподіяння шкоди екосистемам.

Про це повідомили у Державному агентстві меліорації та рибного господарства України.

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У повідомленні йдеться, що новими правилами визначено актуальні райони промислу, способи і строки вилову риби, їхню кількість і об'єм.

Які саме правила ввели

Впроваджено нові екологічно безпечні знаряддя лову рапани — бім-трали;

з метою опанування мігруючих ресурсів восени відновлено промисел пасивними знаряддями лову — гардами, які є найбільш екологічними і не завдають шкоди природним запасам кефалевих риб;

додатково введено кількісний показник для раколовок, а саме зменшено висоту крила до 0,5 м та довжини бочки до 1 м, що дозволить забезпечити уловистість даного знаряддя лову і водночас не дасть змоги використовувати їх як частикові знаряддя лову;

для запобігання пошкодження ділянок існування та охорони колонії філофори, відродження флори та фауни прибережної акваторії Чорного моря, заборонено використання знарядь лову, які пошкоджують дно, у межах території ботанічного заказника загальнодержавного значення "Філофорне поле Зернова" тощо.

У Держагентстві зазначають, що після зняття заборони на промислове рибальство у Чорному морі рибалки мають дотримуватися вже нових правил. Це дасть змогу наситити ринок високоякісною морською рибною продукцією власного виробництва і сприятиме збільшенню обсягів її споживання.

Нагадаємо, на річці Дунай, в районі Старостамбульського гирла поблизу Вилкового, прикордонники Ізмаїльського загону під час службового чергування виявили човен з двома особами. Після проведення перевірки в плавзасобі була знайдена білуга, яка під захистом Червоної книги.