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Виловлювали червонокнижну рибу: на Одещині затримали браконьєрів

17 липня 2023 16:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Виловлювали червонокнижну рибу: на Одещині затримали браконьєрів
Білуга занесена до Червоної книги. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На річці Дунай, в районі Старостамбульського гирла поблизу Вилкового, прикордонники Ізмаїльського загону під час службового чергування виявили човен з двома особами. Після проведення перевірки в плавзасобі була знайдена білуга, яка під захистом Червоної книги.

Про це повідомляє Ізмаїльський прикордонний загін.

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"На жаль, врятувати рибину, яка мала явні ознаки забою, не вдалося. Окрім самої білуги вагою майже 110 кг, рибина мала близько 14 кг чорної ікри", — йдеться в повідомленні. 

Яке покарання чекає на браконьєрів

Прикордонники негайно повідомили поліцію про виявлене кримінальне правопорушення згідно зі статтею 249 Кримінального кодексу України "Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом". Такі дії караються штрафом від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років.

Білугу, браконьєрський човен та знаряддя лову було вилучено згідно з установленими процедурами і передано для подальшого розгляду суду.

Нагадаємо, у червні виявлено і задокументовано 43 випадки порушень в рибному господарстві Одещини. Загальна сума збитків становить 504 267 грн.

Зазначимо, у річці Дунай вперше за останні п'ять років було зафіксовано появу молодого руського осетра. Ця риба занесена до Червоної книги України як вид, що зникає.

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