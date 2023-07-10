Рибному господарству на Одещині завдали збитків на пів мільйона гривень

Чоловік ловить рибу на сітку. Фото: pixabay

У червні виявлено і задокументовано 43 випадки порушень в рибному господарстві Одещини. Загальна сума збитків становить 504 267 грн.

Про це повідомляє Одеський рибоохоронний патруль.

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Які порушення були зафіксовані

Зокрема, було зафіксовано 12 грубих порушень, передбачених частиною 4 статті 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), 8 порушень правил рибальства за частиною 3 статті 85 КУпАП, 8 порушень статті 88-1 КУпАП, яка стосується незаконного придбання або збуту водних біоресурсів, а також 1 порушення статті 85-1 КУпАП, що стосується виготовлення, збуту, зберігання або реклами заборонених знарядь лову.

Незаконно виловлена риба. Фото: Одеський рибоохоронний патруль.

У результаті проведених перевірок було складено 12 актів виявлення та вилучення майна, власники якого не були встановлені. Під час цих дій було вилучено 46,6 кг водних біоресурсів та 95 заборонених знарядь лову. Накладено штрафи на суму 1 020 грн.

"Повідомляй про порушників"

Якщо ви маєте інформацію щодо порушень у рибному господарстві або бажаєте повідомити про подібні випадки, ви можете звернутися на "гарячу лінію" за номерами телефонів: (098) 798-47-93, (093) 411-00-33. Ваше сприяння допоможе зберегти водні ресурси та забезпечити дотримання правил рибальства.

Нагадаємо, у річці Дунай вперше за останні п'ять років було зафіксовано появу молодого руського осетра. Ця риба занесена до Червоної книги України як вид, що зникає.

Зазначимо, нещодавні події, пов'язані з підривом Каховської ГЕС та забрудненням Чорного моря, серйозно позначилися на екологічному стані водних ресурсів. Тому виникла нагальна потреба в обмеженні споживання морських біоресурсів. В Одесі провели перевірки ринків щодо наявності риби на прилавках та її походження.