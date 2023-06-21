Без риби та морепродуктів: в Одесі перевірили ринки

Риба на ринках. Фото: Новини.LIVE

Недавні події, пов'язані з підривом Каховської ГЕС та забрудненням Чорного моря, серйозно позначилися на екологічному стані водних ресурсів. Тому виникла нагальна потреба в обмеженні споживання морських біоресурсів. В Одесі провели перевірки ринків щодо наявності риби на прилавках та її походження.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Перевірки було проведено на двох ринках — "Північний" та "Левітан". Громадянам нагадують, що вживання свіжої морської риби та інших морепродуктів (особливо мідій та рапана), а також риби невідомого походження категорично заборонено.

Крім того, рибоохоронний патруль Одеси закликає всіх утриматися від риболовлі. Якщо ви помітили незаконну реалізацію водних біоресурсів на ринках, вас просять повідомити про це за телефонами:

098 798 47 93

093 411 00 33

Нагадаємо, в пробах води з Чорного моря зафіксовані збудники хвороб. Купатися на пляжах категорично заборонено. Тим часом питна вода відповідає всім нормам.

Також міський голова Одеси закликав громадян утриматися від купання в морі. Крім того, він нагадав, що чинна заборона на вилов і продаж свіжої риби.