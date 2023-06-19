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Купання в морі та продаж свіжої риби категорично заборонені, — мер Одеси

19 червня 2023 16:00
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Беженар Тетяна
журналіст
Купання в морі та продаж свіжої риби категорично заборонені, — мер Одеси
Рибні ятки на одеських базарах. Фото: Новини.LIVE
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Міський голова Одеси закликав громадян утриматися від купання в морі. Крім того, він нагадав, що діє заборона на вилов і продаж свіжої риби.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Геннадій Труханов зазначив, що якість морської води суттєво погіршилася. Тож купання — заборонене, а на пляжах працює Муніципальна варта.

Також міський голова нагадав, що діє заборона на вилов і продаж свіжої риби та морепродуктів і наразі триває перевірка базарів та стихійних ринків.

"Якщо ви помітили реалізацію риби та морепродуктів — повідомляйте за телефонами: 093 411 00 33, 098 798 47 93", — додав Труханов.

Зазначимо, стан води у Чорному морі продовжує погіршуватися. Епідеміологи виявили в ній холерний вібріон. Втім, питна вода відповідає нормі.

За інформацією ДУ "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України" із відібраних 2 проб питної води на санітарно-мікробіологічні показники та 2 проб питної води на санітарно-хімічні показники нестандартні проби не виявлені. 

Нагадаємо, протягом тижня в Одеській області на узбережжі виявлено мертвих дельфінів. Екологи просять громадян повідомляти про такі випадки.

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