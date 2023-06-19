Купание в море и продажа свежей рыбы категорически запрещены, — мэр Одессы

Рыбные лотки на одесских базарах. Фото: Новини.LIVE

Городской голова Одессы призвал граждан воздержаться от купания в море. Кроме того, он напомнил, что действует запрет на отлов и продажу свежей рыбы.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Геннадий Труханов отметил, что качество морской воды существенно ухудшилось. Поэтому купание запрещено, а на пляжах работает Муниципальная служба.

Также городской голова напомнил, что действует запрет на отлов и продажу свежей рыбы и морепродуктов и продолжается проверка базаров и стихийных рынков.

"Если вы заметили реализацию рыбы и морепродуктов, то сообщайте по телефонам: 093 411 00 33, 098 798 47 93", — добавил Труханов.

Отметим, что состояние воды в Черном море продолжает ухудшаться. Эпидемиологи обнаружили в ней холерный вибрион. Впрочем, питьевая вода соответствует норме.

По информации ГУ "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины" из отобранных 2 проб питьевой воды на санитарно-микробиологические показатели и 2 проб питьевой воды на санитарно-химические показатели нестандартные пробы не обнаружены.

Напомним, в течение недели в Одесской области на побережье обнаружены мертвые дельфины. Экологи просят граждан сообщать о таких случаях.