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Купание в море и продажа свежей рыбы категорически запрещены, — мэр Одессы

19 июня 2023 16:00
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Купание в море и продажа свежей рыбы категорически запрещены, — мэр Одессы
Рыбные лотки на одесских базарах. Фото: Новини.LIVE
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

Городской голова Одессы призвал граждан воздержаться от купания в море. Кроме того, он напомнил, что действует запрет на отлов и продажу свежей рыбы.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Геннадий Труханов отметил, что качество морской воды существенно ухудшилось. Поэтому купание запрещено, а на пляжах работает Муниципальная служба.

Также городской голова напомнил, что действует запрет на отлов и продажу свежей рыбы и морепродуктов и продолжается проверка базаров и стихийных рынков.

"Если вы заметили реализацию рыбы и морепродуктов, то сообщайте по телефонам: 093 411 00 33, 098 798 47 93", — добавил Труханов.

Отметим, что состояние воды в Черном море продолжает ухудшаться. Эпидемиологи обнаружили в ней холерный вибрион. Впрочем, питьевая вода соответствует норме.

По информации ГУ "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины" из отобранных 2 проб питьевой воды на санитарно-микробиологические показатели и 2 проб питьевой воды на санитарно-химические показатели нестандартные пробы не обнаружены.

Напомним, в течение недели в Одесской области на побережье обнаружены мертвые дельфины. Экологи просят граждан сообщать о таких случаях.

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