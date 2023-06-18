Епідеміологи виявили у морській воді яйця та личинки гельмінтів

Одеське узбережжя. Фото: Одеська міська рада

У відібраних пробах морської води на паразитарні дослідження виявлено яйця та личинки гельмінтів, як людей, так і тварин. Крім того, екологи зафіксували зниження рівня солоності.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Проби питної води

За інформацією ДУ "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України", із відібраних 2 проб питної води на санітарно-мікробіологічні показники та 2 проб питної води на санітарно-хімічні показники нестандартні проби не виявлені.

Проби морської води

У відібраних пробах морської води на паразитарні дослідження на пляжах "Ланжерон", "Лузанівка", 10 ст. Великого Фонтану, "Аркадія" виділені яйця та личинки гельмінтів, як людей, так і тварин (гострики, волосоголовці, собачі аскариди), та ооцисти криптоспорідій. Санепідситуація — на постійному контролі.

Солоність моря

За інформацією Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу (Миколаївська та Одеська області) у відібраних пробах морської води на пляжі "Ланжерон" зафіксоване перевищення завислих речовин у 1,4 разу, солоність нижча за норму у 2,4 разу; у відібраних пробах на 16 ст. В. Фонтану солоність нижча за норму у 2,4 разу.

За результатами відомчого лабораторного контролю Філії "Інфоксводоканал" ТОВ "Інфокс", питна вода відповідає ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною".

Нагадаємо, пляжі Одеси визнано непридатними для купання через забруднення. Відповідне рішення прийняли члени комісії з питань техногенно-екологічної безпеки.