Епідеміологи виявили у морській воді яйця та личинки гельмінтів
У відібраних пробах морської води на паразитарні дослідження виявлено яйця та личинки гельмінтів, як людей, так і тварин. Крім того, екологи зафіксували зниження рівня солоності.
Про це повідомляє Одеська міська рада.
Проби питної води
За інформацією ДУ "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України", із відібраних 2 проб питної води на санітарно-мікробіологічні показники та 2 проб питної води на санітарно-хімічні показники нестандартні проби не виявлені.
Проби морської води
У відібраних пробах морської води на паразитарні дослідження на пляжах "Ланжерон", "Лузанівка", 10 ст. Великого Фонтану, "Аркадія" виділені яйця та личинки гельмінтів, як людей, так і тварин (гострики, волосоголовці, собачі аскариди), та ооцисти криптоспорідій. Санепідситуація — на постійному контролі.
Солоність моря
За інформацією Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу (Миколаївська та Одеська області) у відібраних пробах морської води на пляжі "Ланжерон" зафіксоване перевищення завислих речовин у 1,4 разу, солоність нижча за норму у 2,4 разу; у відібраних пробах на 16 ст. В. Фонтану солоність нижча за норму у 2,4 разу.
За результатами відомчого лабораторного контролю Філії "Інфоксводоканал" ТОВ "Інфокс", питна вода відповідає ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною".
Нагадаємо, пляжі Одеси визнано непридатними для купання через забруднення. Відповідне рішення прийняли члени комісії з питань техногенно-екологічної безпеки.