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Одеські пляжі непридатні для купання

18 червня 2023 11:00
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Беженар Тетяна
журналіст
Одеські пляжі непридатні для купання
Одеситка відпочиває на пляжі. Фото: Новини.LIVE
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Пляжі Одеси визнано непридатними для купання через забруднення. Відповідне рішення прийняли члени комісії з питань техногенно-екологічної безпеки.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Пляжі Одеси визнанj непридатними для купання у зв’язку з суттєвим погіршенням стану води у відкритих водоймах (море, лиман) і реальної небезпеки для здоров’я населення міста Одеси.   

"Купання людей на пляжах міста Одеси заборонено. Відповідне рішення прийнято на позачерговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки й надзвичайних ситуацій Виконавчого комітету Одеської міської ради 17 червня 2023 року",— йдеться у повідомленні.

Небезпечне море

Зазначимо, у зв'язку з результатами лабораторних досліджень, що проводились в Одесі, містян попереджають про небезпеку. Води з навколишнього середовища містять низку заразних хвороб.

Нагадаємо, у Чорному морі виявлено чимало збудників різних хвороб. Також існує загроза підриву на російській міні. Втім, це все не зупиняє людей, і вони продовжують купатись. Крім того, батьки беруть із собою й дітей.

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