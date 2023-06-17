В Чорному морі виявлено личинки паразитів: купатись категорично заборонено

Люди відпочивають на пляжі. Фото: Новини.LIVE

У зв'язку з результатами лабораторних досліджень, що проводились в Одесі, містяни попереджають про небезпеку. Води з навколишнього середовища містять низку заразних хвороб.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

Читайте також:

У водах Одещини, зокрема в Чорному морі, Білгород-Дністровському лимані та р.Дунай, знайшли сальмонелу, ротавіруси та холероподібні вібріони. Крім того, виявлено наявність яєць та личинок паразитів, які становлять небезпеку як для людей, так і для тварин.

За таких умов, влада категорично забороняє купання у морі та вилов морепродуктів у відкритих водоймах, включаючи річкові та морські місця рекреації. Також рекомендується утриматися від споживання риби та морепродуктів невідомого походження.

Зазначимо, внаслідок руйнування Каховської ГЕС спостерігається масова загибель риби. Споживання такої риби може призвести до серйозних харчових отруєнь, зокрема ботулізму, який є надзвичайно небезпечним і нерідко має смертельний вихід.

Крім того, через зростання мінно-вибухової небезпеки відвідування пляжів наразі заборонено. Після підриву дамби на Херсонщині частину мін течією винесло в Чорне море.