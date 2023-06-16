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Можливий ботулізм: одеситам рекомендують утриматись від вживання риби

16 червня 2023 13:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Можливий ботулізм: одеситам рекомендують утриматись від вживання риби
Сушена риба на ринку. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Внаслідок руйнування Каховської ГЕС спостерігається масова загибель риби. Споживання такої риби може призвести до серйозних харчових отруєнь, зокрема ботулізму, який є надзвичайно небезпечним і нерідко має смертельний вихід. 

Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області.

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У період з 7 по 15 червня 2023 року виявлено та заборонено реалізацію 455,5 кг різних видів риби, таких як солена, копчена, в'ялена, а також морепродукти. Це сталося через відсутність необхідних документів, що підтверджують їх походження. З метою забезпечення безпеки харчових продуктів, було притягнуто до адміністративної відповідальності 87 осіб на суму 5202,00 грн за порушення вимог законодавства в цій сфері.

"Головне управління рекомендує утриматися від придбання на стихійних ринках та вживання риби в будь-якому вигляді. Не наражайте себе на небезпеку, адже жоден зі способів приготування не зробить її безпечною для вас", — йдеться в повідомленні.

Рекомендації від Держпродспоживслужби

  • Купуючи сушену або в'ялену рибу в промислових магазинах, звертайте увагу на зовнішній вигляд продукту, умови його зберігання, а також наявність маркування з вказанням дати виготовлення та терміну придатності. 
  • Намагайтеся вживати консервовану рибу тільки виробництва, оскільки її технологія та рецептура розроблені з урахуванням профілактики ботулізму та проведення відповідного лабораторного контролю. 
  • Не споживайте консерви, якщо у вас є найменші сумніви щодо їх якості, зокрема у разі пухирчастого або розтягнутого упакування.
  • У разі виникнення симптомів хвороби, негайно зверніться до лікаря. 

Продаж живої риби повинен здійснюватися виключно з дотриманням ветеринарно-санітарних вимог, зокрема експертних висновків державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи (ДЛВСЕ) на ринку.

Нагадаємо, в Одесі проводять постійний моніторинг стану морської та питної води. В Чорному морі виявлено холероподібний вібріон — читайте в матеріалі чим він небезпечний.

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