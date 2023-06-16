Можливий ботулізм: одеситам рекомендують утриматись від вживання риби

Сушена риба на ринку. Фото: Новини.LIVE

Внаслідок руйнування Каховської ГЕС спостерігається масова загибель риби. Споживання такої риби може призвести до серйозних харчових отруєнь, зокрема ботулізму, який є надзвичайно небезпечним і нерідко має смертельний вихід.

Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області.

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У період з 7 по 15 червня 2023 року виявлено та заборонено реалізацію 455,5 кг різних видів риби, таких як солена, копчена, в'ялена, а також морепродукти. Це сталося через відсутність необхідних документів, що підтверджують їх походження. З метою забезпечення безпеки харчових продуктів, було притягнуто до адміністративної відповідальності 87 осіб на суму 5202,00 грн за порушення вимог законодавства в цій сфері.

"Головне управління рекомендує утриматися від придбання на стихійних ринках та вживання риби в будь-якому вигляді. Не наражайте себе на небезпеку, адже жоден зі способів приготування не зробить її безпечною для вас", — йдеться в повідомленні.

Рекомендації від Держпродспоживслужби

Купуючи сушену або в'ялену рибу в промислових магазинах, звертайте увагу на зовнішній вигляд продукту, умови його зберігання, а також наявність маркування з вказанням дати виготовлення та терміну придатності.

Намагайтеся вживати консервовану рибу тільки виробництва, оскільки її технологія та рецептура розроблені з урахуванням профілактики ботулізму та проведення відповідного лабораторного контролю.

Не споживайте консерви, якщо у вас є найменші сумніви щодо їх якості, зокрема у разі пухирчастого або розтягнутого упакування.

У разі виникнення симптомів хвороби, негайно зверніться до лікаря.

Продаж живої риби повинен здійснюватися виключно з дотриманням ветеринарно-санітарних вимог, зокрема експертних висновків державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи (ДЛВСЕ) на ринку.

Нагадаємо, в Одесі проводять постійний моніторинг стану морської та питної води. В Чорному морі виявлено холероподібний вібріон — читайте в матеріалі чим він небезпечний.