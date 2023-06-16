Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Чорному морі виявлено холероподібний вібріон: чим він небезпечний arrow

В Чорному морі виявлено холероподібний вібріон: чим він небезпечний

16 червня 2023 12:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Чорному морі виявлено холероподібний вібріон: чим він небезпечний
Дослідження стану води. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесі проводять постійний моніторинг стану морської та питної води. В Чорному морі зафіксовані збудники хвороб. 

Про це повідомляє Одеська міська рада.

Читайте також:

Аналіз Чорного моря

Проби, зібрані 10 червня 2023 року з морського порту причал № 2 у місті Одесі, показали присутність холероподібного вібріона НАГ 1 групи по Хейбергу, які можуть викликати гострі кишкові інфекції, але не є збудниками холери. Проби морської води, зібрані 14 червня 2023 року, показали позитивний результат на наявність РНК астровіруса.

За інформацією Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу, у пробах морської води, зібраних на пляжі "Ланжерон", було виявлене перевищення завислих речовин у 5 разів та знижена солоність на 2,9 раза нижче норми. На 16-й станції В. Фонтану було зафіксоване перевищення завислих речовин у 2,1 раза та знижена солоність на 2,4 раза нижче норми.

В якому стані питна вода

Під час моніторингу води на 15 червня не було виявлено жодних нестандартних проб у 2 відібраних зразках питної води щодо санітарно-мікробіологічних і санітарно-хімічних показників. Питна вода, що тече в міському водопроводі, відповідає всім гігієнічним вимогам, встановленим ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною". 

Питна вода, що тече в міському водопроводі, відповідає всім гігієнічним вимогам, встановленим ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною".

Зазначимо, після підриву Каховської ГЕС течією на Одещину прибило безліч сміття, небезпечних речовин та збудників хвороб. Крім того, Чорне море зазнало стрімкого опріснення. На рік Одеська область може забути про курортний сезон.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

09:10 Довбик замінить відомого форварда у топклубі

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB