В Чорному морі виявлено холероподібний вібріон: чим він небезпечний

Дослідження стану води. Фото: google

В Одесі проводять постійний моніторинг стану морської та питної води. В Чорному морі зафіксовані збудники хвороб.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

Читайте також:

Аналіз Чорного моря

Проби, зібрані 10 червня 2023 року з морського порту причал № 2 у місті Одесі, показали присутність холероподібного вібріона НАГ 1 групи по Хейбергу, які можуть викликати гострі кишкові інфекції, але не є збудниками холери. Проби морської води, зібрані 14 червня 2023 року, показали позитивний результат на наявність РНК астровіруса.

За інформацією Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу, у пробах морської води, зібраних на пляжі "Ланжерон", було виявлене перевищення завислих речовин у 5 разів та знижена солоність на 2,9 раза нижче норми. На 16-й станції В. Фонтану було зафіксоване перевищення завислих речовин у 2,1 раза та знижена солоність на 2,4 раза нижче норми.

В якому стані питна вода

Під час моніторингу води на 15 червня не було виявлено жодних нестандартних проб у 2 відібраних зразках питної води щодо санітарно-мікробіологічних і санітарно-хімічних показників. Питна вода, що тече в міському водопроводі, відповідає всім гігієнічним вимогам, встановленим ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною".

Питна вода, що тече в міському водопроводі, відповідає всім гігієнічним вимогам, встановленим ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною".

Зазначимо, після підриву Каховської ГЕС течією на Одещину прибило безліч сміття, небезпечних речовин та збудників хвороб. Крім того, Чорне море зазнало стрімкого опріснення. На рік Одеська область може забути про курортний сезон.