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В Черном море обнаружен холероподобный вибрион: чем он опасен

16 июня 2023 12:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Черном море обнаружен холероподобный вибрион: чем он опасен
Исследование состояния воды. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одессе проводится постоянный мониторинг состояния морской и питьевой воды. В Черном море зафиксированы возбудители болезней.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Пробы, собранные 10 июня 2023 года с морского порта, причал № 2, в городе Одессе, показали присутствие холеровидного вибриона НАГ 1 группы по Хейбергу, которые могут вызвать острые кишечные инфекции, но не являются возбудителями холеры. Пробы морской воды, собранные 14 июня 2023 года, показали положительный результат на наличие СНК астровируса.

По информации Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа, в пробах морской воды, собранных на пляже "Ланжерон", было обнаружено превышение взвешенных веществ в 5 раз и снижена соленость на 2,9 раза ниже нормы. На 16-й станции Фонтана было зафиксировано превышение взвешенных веществ в 2,1 раза и снижена соленость на 2,4 раза ниже нормы.

В каком состоянии питьевая вода

Во время мониторинга воды на 15 июня не было обнаружено никаких нестандартных проб в 2 отобранных образцах питьевой воды по санитарно-микробиологическим и санитарно-химическим показателям. Питьевая вода, текущая в городском водопроводе, отвечает всем гигиеническим требованиям, установленным ГСанПиН 2.2.4-171-10 "Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком".

Питьевая вода, текущая в городском водопроводе, отвечает всем гигиеническим требованиям, установленным ГСанПиН 2.2.4-171-10 "Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком".

Отметим, что после подрыва Каховской ГЭС течением на Одесчину прибило множество мусора, опасных веществ и возбудителей болезней. Кроме того, Черное море испытало стремительное опреснение. В год Одесская область может забыть о курортном сезоне.

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