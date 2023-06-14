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Без курортного сезону, мідій та риби: наслідки підриву дамби для Одеси

14 червня 2023 14:50
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Анна Мурадова
Редактор
Без курортного сезону, мідій та риби: наслідки підриву дамби для Одеси
Жінка з дитиною на пляжі. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Після підриву Каховської ГЕС течією на Одещину прибило безліч сміття, небезпечних речовин та збудників хвороб. Крім того, Чорне море зазнало стрімкого опріснення. На рік Одеська область може забути про курортний сезон.

Про це брифінгу у Медіацентрі Україна — Одеса сказав директор Українського національного центру екології моря Віктор Коморін.

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Однією з основних проблем, спричинених підривом дамби, є зниження солоності води у Чорному морі, що призводить, за словами вченого, до "повного перетворення екосистеми". Він підкреслив, що наслідки підриву дамби будуть відчутні ще протягом кількох років.

"Проблема не в тому, що риба почне втікати від такої води. Більш ймовірно, що придонні організми, ті ж самі бички, зазнають великих втрат. І це пов’язано не тільки з прісною водою і токсичними речовинами. Це буде комплексна проблема. Можуть загинути великі площі мідій", — зазначив вчений.

Наразі експерти планують збирати додаткові дані, проводячи дослідження в морі, щоб отримати більше інформації про забруднення та зміни у біорізноманітті. Вчений наголосив на необхідності співпраці з військовими для цих досліджень. 

"Отримавши такі дані, ми зможемо закласти їх у математичну модель і спрогнозувати зміни у середньостроковій та довгостроковій перспективі. Через 1-2 дні ця забруднена вода дістанеться узбережжя Болгарії та Румунії, вони відучують майже такі ж самі наслідки. І нам вже зараз потрібно обговорити, що можна втілити на міжнародному рівні", — додав вчений.

У тлі цих подій експерт радить утриматися від купання, риболовлі та споживання морепродуктів. На рік регіон буде "відрізаний" від курортного сезону. 

Нагадаємо, обласна державна адміністрація нагадує про тимчасову заборону відвідування пляжів та купання у Чорному морі. Відпочинок на узбережжі може призвести до кишкових інфекцій. Крім того, не слід забувати й про мінну небезпеку.

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