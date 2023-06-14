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Без курортного сезона, мидий и рыбы: последствия взрыва дамбы для Одессы

14 июня 2023 14:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Без курортного сезона, мидий и рыбы: последствия взрыва дамбы для Одессы
Женщина с ребенком на пляже. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

После подрыва Каховской ГЭС на Одесчину прибыло множество мусора, опасных веществ и возбудителей болезней. Кроме того, Черное море испытало стремительное опреснение. В год Одесская область может забыть о курортном сезоне.

Об этом брифинге в Медиацентре Украина-Одесса сказал директор Украинского национального центра экологии моря Виктор Коморин.

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Одной из основных проблем, вызванных подрывом дамбы, является снижение солености воды в Черном море, что приводит, по словам ученого, к "полному преобразованию экосистемы". Он подчеркнул, что последствия подрыва дамбы будут ощутимы еще несколько лет.

"Проблема не в том, что рыба начнет убегать от такой воды. Более вероятно, что придонные организмы, те же бычки, испытают большие потери. И это связано не только с пресной водой и токсичными веществами. Это будет комплексная проблема. Могут погибнуть большие площади мидий", — отметил ученый.

В настоящее время эксперты планируют собирать дополнительные данные, проводя исследования в море, чтобы получить больше информации о загрязнении и изменениях в биоразнообразии. Ученый отметил необходимость сотрудничества с военными для этих исследований.

"Получив такие данные, мы сможем заложить их в математическую модель и спрогнозировать изменения в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Через 1-2 дня эта загрязненная вода достигнет побережья Болгарии и Румынии, они получат почти такие же последствия. И нам уже сейчас нужно обсудить, что можно воплотить на международном уровне", — добавил ученый.

На фоне происходящего эксперт советует воздержаться от купания, рыбалки и потребления морепродуктов. На год регион будет "отрезан" от курортного сезона.

Напомним, областная государственная администрация напоминает о временном запрете посещения пляжей и купания в Черном море. Отдых на побережье может привести к кишечным инфекциям. Кроме того, не следует забывать и о минной опасности.

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