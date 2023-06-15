Братчук розповів, чи є загроза розповсюдження холери в Одесі

Сергій Братчук на брифінгу. Фото: Медіацентр Україна — Укрінформ

На Одещині немає проблем із питною водою, а всі показники знаходяться в межах норми. Холерної палички в регіоні не виявлено.

Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна — Укрінформ повідомив голова Громадської ради при ОВА Сергій Братчук.

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"З водою в Одесі все не просто нормально, а всі показники, які є стандартними, вони відповідають нормам. Що стосується морської води, теж беруться проби. Вони стали чистішими. Наразі ті фейки, які розповсюджували щодо ситуації у Чорному морі, — епідемії і холери у нас немає, холерної палички також в регіоні не виявлено. Ситуація під контролем, епідеміологічна ситуація відстежується", — пояснив Сергій Братчук.

Він також зазначив, що у разі необхідності в регіоні існує 12 закладів, які готові реагувати на можливі ризики, пов'язані з інфекційними хворобами. У разі потреби всі установи охорони здоров'я регіону будуть залучені до цієї роботи.

Проте, Братчук застеріг, що після підриву Каховської гідроелектростанції, відвідування пляжів та купання на Одеському узбережжі тимчасово заборонено.

"Наразі ми говоримо про те, що в регіоні тимчасово заборонено наближатися до води, відвідувати пляжі, тим більше купатися. Тому що ситуація є вкрай складною. Вона така створилася після терористичного акту російської федерації щодо Каховської ГЕС, коли вода з Каховського водосховища, з Дніпра хлинула сюди", — пояснив він.

Жителі Одеси та її околиць можуть бути спокійні щодо епідеміологічної ситуації та якості води, але повинні дотримуватися заборони на відвідування пляжів з огляду на небезпеку, що існує у зв'язку зі зростанням мінно-вибухової небезпеки.

Зазначимо, з кожним днем наслідки підриву дамби окупантами, відображається на екосистемі. Одеська затока стикається з проблемою масового розквіту потенційно токсичних ціанобактерій.