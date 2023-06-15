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Виявлені віруси: результати аналізу води в Одесі

15 червня 2023 13:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Виявлені віруси: результати аналізу води в Одесі
Дослідження стану води. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Після підриву водосховища на Херсонщині в Одесі почали проводити постійний контроль за якістю питної та морської води. Це стало необхідним для безпеки громадян.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Проби морської води, відібрані в Одесі 13 червня, не містили збудників холери та холероподібних вібріонів. Проте в пробах морської води, зібраних 12 червня 2023 року, були виявлені РНК ротавірусу типу А та ДНК сальмонели. Санепідситуація залишається під постійним контролем.

За інформацією Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу, в пробах морської води на пляжі "Ланжерон" було зафіксоване перевищення завислих речовин у 1,6 раза, загального заліза — у 2,0 раза, а солоність була нижчою за норму в 2,6 раза. На 16-й станції В. Фонтану також було виявлено перевищення завислих речовин у 2,6 раза та нижчу за норму солоність у 2,6 раза.

В якому стані питна вода

Згідно з офіційною інформацією ДУ "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України", результати аналізу двох проб питної води на санітарно-мікробіологічні показники та 2 проб на санітарно-хімічні показники не показали жодних відхилень від норми. Питна вода, що тече в міському водопроводі, відповідає всім гігієнічним вимогам, встановленим ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною". 

Зазначимо, після підриву Каховської ГЕС течією на Одещину прибило безліч сміття, небезпечних речовин та збудників хвороб. Крім того, Чорне море зазнало стрімкого опріснення. На рік Одеська область може забути про курортний сезон.

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