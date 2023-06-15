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Обнаружены вирусы: результаты анализа воды в Одессе

15 июня 2023 13:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Обнаружены вирусы: результаты анализа воды в Одессе
Исследование состояния воды. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

После подрыва водохранилища в Херсонской области в Одессе начали осуществлять постоянный контроль за качеством питьевой и морской воды. Это стало необходимым для безопасности граждан.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Пробы морской воды, отобранные в Одессе 13 июня, не содержали возбудителей холеры и вибрионов. Однако в пробах морской воды, собранных 12 июня 2023 года, были обнаружены РНК ротавируса типа А и ДНК сальмонеллы. Санэпидситуация остается под постоянным контролем.

По информации Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа, в пробах морской воды на пляже "Ланжерон" было зафиксировано превышение взвешенных веществ в 1,6 раза, общего железа — в 2,0 раза, а соленость была ниже нормы в 2,6 раза. На 16-й станции Б. Фонтана также было выявлено превышение взвешенных веществ в 2,6 раза и ниже нормы солености в 2,6 раза.

В каком состоянии питьевая вода

Согласно официальной информации ГУ "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины", результаты анализа двух проб питьевой воды на санитарно-микробиологические показатели и 2 проб на санитарно-химические показатели не показали никаких отклонений от нормы. Питьевая вода, текущая в городском водопроводе, соответствует всем гигиеническим требованиям, установленным ГСанПиН 2.2.4-171-10 "Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком".

Отметим, что после подрыва Каховской ГЭС течением на Одесчину прибило множество мусора, опасных веществ и возбудителей болезней. Кроме того, Черное море испытало стремительное опреснение. На год Одесская область может забыть о курортном сезоне.

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