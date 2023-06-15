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Чорне море на Одещині зацвіло: що кажуть науковці

15 червня 2023 16:20
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Анна Мурадова
Редактор
Чорне море на Одещині зацвіло: що кажуть науковці
Чорне море зацвіло. Фото: Галина Теренько
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

З кожним днем наслідки підриву дамби окупантами, відображається на екосистемі. Одеська затока стикається з проблемою масового розквіту потенційно токсичних ціанобактерій. 

Про це повідомила науковиця Галина Теренько.

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"Цього разу "компанію" масивним пучкам Aphanizomenon flos-aquae склали колонії Dolichospermum flos-aquae та цінобіìї мікроцистису Microcystis aeruginosa, при солоності морської води 5,1 проміле та температурі 19 градусів. До речі, Nodularia spumigenа ми не виявили, оскільки цей вид ціанобактерій відноситься до морських і віддає перевагу вищій солоності води", — написала науковиця. 

Нагадаємо, в Одесі почали проводити постійний контроль за якістю питної та морської води. Це стало необхідним для безпеки громадян.

Зазначимо, після підриву Каховської ГЕС течією на Одещину прибило безліч сміття, небезпечних речовин та збудників хвороб. Крім того, Чорне море зазнало стрімкого опріснення. На рік Одеська область може забути про курортний сезон.

Також ми писали, що Український національний центр екології моря повідомив, що дані про ступінь забруднення морського середовища стануть ключовим доказом у кримінальній справі про екоцид. Прокуратура вже розпочала розслідування справи щодо екологічного злочину.

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