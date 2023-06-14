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Справа про екоцид: забруднення Чорного моря стане основним доказом проти РФ

14 червня 2023 15:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Справа про екоцид: забруднення Чорного моря стане основним доказом проти РФ
Чоловіки на пірсі. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Український національний центр екології моря повідомив, що дані про ступінь забруднення морського середовища стануть ключовим доказом у кримінальній справі про екоцид. Прокуратура вже розпочала розслідування справи щодо екологічного злочину.

Про це на брифінгу повідомив директор Українського національного центру екології моря Віктор Коморін.

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Одним із найважливіших завдань вчених є виїзд на відкрите море для збору додаткових проб води. Наразі тривають перемовини про це з військовими. 

"Ці показники ми можемо отримати зараз, але у водних масах біля узбережжя. А більша частина забруднених водних мас є далі від узбережжя. І нам потрібно зібрати показники кисню, рівень забруднення морського середовища, зробити аналіз зміни біорізноманіття — фіто- та біопланктону, наскільки вони були уражені забрудненими водами", — зазначив Віктор Коморін.

Зібрані дані стануть основою для прогнозування змін в середньо- та довгостроковій перспективі, що допоможе у встановленні масштабів екологічної катастрофи.

Зазначимо, після підриву Каховської ГЕС течією на Одещину прибило безліч сміття, небезпечних речовин та збудників хвороб. Крім того, Чорне море зазнало стрімкого опріснення. На рік Одеська область може забути про курортний сезон.

Нагадаємо, обласна державна адміністрація нагадує про тимчасову заборону відвідування пляжів та купання у Чорному морі. Відпочинок на узбережжі може призвести до кишкових інфекцій. Крім того, не слід забувати й про мінну небезпеку.

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