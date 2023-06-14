Дело об экоциде: загрязнение Черного моря станет основным доказательством против РФ

Мужчины на пирсе. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE

Украинский национальный центр экологии моря сообщил, что данные о степени загрязнения морской среды станут ключевым доказательством по уголовному делу об экоциде. Прокуратура уже начала расследование дела по экологическому преступлению.

Об этом на брифинге сообщил директор Украинского национального центра экологии моря Виктор Коморин.

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Одной из важнейших задач учёных является выезд на открытое море для сбора дополнительных проб воды. В настоящее время ведутся переговоры об этом с военными.

"Эти показатели мы можем получить сейчас, но в водных массах у побережья. А большая часть загрязненных водных масс находится дальше побережья. И нам нужно собрать показатели кислорода, уровень загрязнения морской среды, сделать анализ изменения биоразнообразия — фито- и биопланктона, насколько они были поражены загрязненными водами", — отметил Виктор Коморин.

Собранные данные станут основой для прогнозирования изменений в средне- и долгосрочной перспективе, что поможет установить масштабы экологической катастрофы.

Отметим, что после подрыва Каховской ГЭС течением на Одесчину прибило множество мусора, опасных веществ и возбудителей болезней . Кроме того, Черное море испытало стремительное опреснение. На год Одесская область может забыть о курортном сезоне.

Напомним, областная государственная администрация напоминает о временном запрете посещения пляжей и купания в Черном море. Отдых на побережье может привести к кишечным инфекциям. Кроме того, не следует забывать и о минной опасности.