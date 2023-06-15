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Черное море на Одесчине зацвело: что говорят ученые

15 июня 2023 16:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Черное море на Одесчине зацвело: что говорят ученые
Черное море зацвело. Фото: Галина Теренько
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

С каждым днем последствия подрыва дамбы оккупантами отражаются на экосистеме. Одесский залив сталкивается с проблемой массового расцвета потенциально токсичных цианобактерий.

Об этом сообщила ученая Галина Теренько.

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"На этот раз "компанию" массивным пучкам Aphanizomenon flos-aquae составили колонии Dolichospermum flos-aquae и цинобии микроцистиса Microcystis aeruginosa, при солености морской воды 5,1 промилле и температуре 19 градусов. Кстати, потому что Nodularia spu относится к морским и предпочитает высшую соленость воды", — написала ученая.

Напомним, в Одессе начали проводить постоянный контроль качества питьевой и морской воды. Это стало необходимым для безопасности граждан.

Отметим, что после подрыва Каховской ГЭС течением на Одесщину прибило множество мусора, опасных веществ и возбудителей болезней . Кроме того, Черное море испытало стремительное опреснение. В год Одесская область может забыть о курортном сезоне.

Также мы писали, что Украинский национальный центр экологии моря сообщил, что данные о степени загрязнения морской среды станут ключевым доказательством уголовного дела об экоциде. Прокуратура уже начала расследование дела по экологическому преступлению.

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