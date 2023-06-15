Братчук рассказал, есть ли угроза распространения холеры в Одессе

Сергей Братчук на брифинге. Фото: Медиацентр Украина — Укринформ

В Одесской области нет проблем с питьевой водой, а все показатели находятся в пределах нормы. Холерной палочки в регионе не обнаружено.

Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина-Укринформ сообщил председатель Общественного совета при ОВА Сергей Братчук.

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"С водой в Одессе все не просто нормально, а все стандартные показатели, они соответствуют нормам. Что касается морской воды, тоже берутся пробы. Они стали чище. Сейчас те фейки, которые распространяли по ситуации в Черном море, — эпидемии и холеры у нас нет, холерной палочки также в регионе не обнаружено. Ситуация под контролем, эпидемиологическая ситуация отслеживается", — пояснил Сергей Братчук.

Он также отметил, что в случае необходимости в регионе существует 12 заведений, готовых реагировать на возможные риски, связанные с инфекционными болезнями. В случае необходимости, все учреждения здравоохранения региона будут привлечены к этой работе.

Однако Братчук предостерег, что после подрыва Каховской гидроэлектростанции, посещение пляжей и купание на Одесском побережье временно запрещено.

"Пока мы говорим о том, что в регионе временно запрещено приближаться к воде, посещать пляжи, тем более купаться. Потому что ситуация крайне сложна. Она такая создалась после террористического акта российской федерации по Каховской ГЭС, когда вода из Каховского водохранилища, из Днепра хлынула сюда", — объяснил он.

Жители Одессы и ее окрестностей могут быть спокойны по поводу эпидемиологической ситуации и качества воды, но должны соблюдать запрет на посещение пляжей ввиду опасности, которая существует в связи с ростом минно-взрывной опасности.

Отметим, с каждым днем последствия подрыва дамбы оккупантами отражаются на экосистеме. Одесский залив сталкивается с проблемой массового расцвета потенциально токсичных цианобактерий.