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Возможный ботулизм: одесситам рекомендуют воздержаться от употребления рыбы

16 июня 2023 13:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Возможный ботулизм: одесситам рекомендуют воздержаться от употребления рыбы
Сушеная рыба на рынке. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В результате разрушения Каховской ГЭС наблюдается массовая гибель рыбы. Потребление такой рыбы может привести к серьезным пищевым отравлениям, в частности ботулизму, который чрезвычайно опасен и нередко имеет смертельный выход.

Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области.

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В период с 7 по 15 июня 2023 г. выявлено и запрещено реализацию 455,5 кг различных видов рыбы, таких как соленая, копченая, вяленая, а также морепродукты. Это произошло из-за отсутствия необходимых документов, подтверждающих их происхождение. В целях обеспечения безопасности пищевых продуктов было привлечено к административной ответственности 87 человек на сумму 5202,00 грн за нарушение требований законодательства в этой сфере.

"Главное управление рекомендует воздержаться от приобретения на стихийных рынках и употребления рыбы в любом виде. Не подвергайте себя опасности, ведь ни один из способов приготовления не сделает ее безопасной для вас", — говорится в сообщении.

Рекомендации от Госпродпотребслужбы

  • При покупке сушеной или вяленой рыбы в промышленных магазинах обращайте внимание на внешний вид продукта, условия его хранения, а также наличие маркировки с указанием даты изготовления и срока годности.
  • Старайтесь употреблять консервированную рыбу только по производству, поскольку ее технология и рецептура разработаны с учетом профилактики ботулизма и проведения соответствующего лабораторного контроля.
  • Не потребляйте консервы, если у вас есть малейшие сомнения в их качестве, в частности, в случае пузырчатой ​​или растянутой упаковки.
  • В случае возникновения симптомов болезни немедленно обратитесь к врачу.

Продажа живой рыбы должна производиться исключительно с соблюдением ветеринарно-санитарных требований, в частности экспертных выводов государственной лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы (ДЛВСЭ) на рынке.

Напомним, в Одессе проводится постоянный мониторинг состояния морской и питьевой воды. В Черном море обнаружен холеровидный вибрион — читайте в материале чем он опасен.

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