В Черном море обнаружены личинки паразитов: купаться категорически запрещено

Люди отдыхают на пляже. Фото: Новини.LIVE

В связи с результатами проводимых в Одессе лабораторных исследований горожане предупреждают об опасности. Воды из окружающей среды содержат ряд заразных заболеваний.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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В водах Одесчины, в частности в Черном море, Белгород-Днестровском лимане и Дунае, нашли сальмонеллу, ротавирусы и холероподобные вибрионы. Кроме того, выявлено наличие яиц и личинок паразитов, представляющих опасность как для людей, так и для животных.

В таких условиях власти категорически запрещают купание в море и лов морепродуктов в открытых водоемах, включая речные и морские места рекреации. Также рекомендуется воздержаться от употребления в пищу рыбы и морепродуктов неизвестного происхождения.

Отметим, в результате разрушения Каховской ГЭС наблюдается массовая гибель рыбы. Потребление такой рыбы может привести к серьезным пищевым отравлениям, в частности ботулизму, который чрезвычайно опасен и нередко имеет смертельный исход.

Кроме того, из-за роста минно-взрывной опасности посещение пляжей запрещено. После подрыва дамбы в Херсонской области часть мин течением вынесло в Черное море.