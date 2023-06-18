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Одесские пляжи непригодны для купания

18 июня 2023 11:00
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Одесские пляжи непригодны для купания
Одесситка отдыхает на пляже. Фото: Новини.LIVE
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

Пляжи Одессы признаны непригодными для купания из-за загрязнения. Соответствующее решение было принято членами комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Пляжи Одессы признаны непригодными для купания из-за существенного ухудшения состояния воды в открытых водоемах (море, лиман) и реальной опасности для здоровья населения города Одессы.

"Купание людей на пляжах города Одессы запрещено. Соответствующее решение принято на внеочередном заседании комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям Исполнительного комитета Одесского городского совета 17 июня 2023 года", — говорится в сообщении.

Опасное море

Отметим, в связи с результатами проводившихся в Одессе лабораторных исследований горожан предупреждают об опасности. Воды из окружающей среды содержат ряд заразных заболеваний.

Напомним, в Черном море обнаружено немало возбудителей разных болезней. Также существует угроза взрыва. Впрочем, все это не останавливает людей, и они продолжают купаться. Кроме того, родители берут с собой детей.

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