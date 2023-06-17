Батьки купають дітей в морі: емоційна реакція одеської посадовиці

Люди відпочивають на пляжі. Фото: Новини.LIVE

У Чорному морі виявлено чимало збудників різних хвороб. Також існує загроза підриву на російській міні. Втім, це все не зупиняє людей, і вони продовжують купатись. Крім того, батьки беруть із собою й дітей.

Директорка департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич емоційно відреагувала на одне з таких відео.

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Олена Буйневич побачила скриншоти відео, де батько на одному з пляжів з головою занурює дитину в зеленкувату брудну воду. Це може призвести до зараження низкою хвороб.

Батько з сином купаються в морі. Фото: скриншот

"З головою занурювати дитину у воду, та чого не в каналізацію одразу? Трупи тварин, знесені затопленням вуличні вбиральні, продукти, все це несеться хвилями, а ми туди дітей? Щоб що? Оздоровити? Яке слово можна підібрати, щоб зараз під цим постом від білих пальто не почути: бооооже, це директор департаменту освіти? Я мама і одеситка. Я в шоці, я зла неймовірно, що це за… (впишіть слова самі, гаразд)", — емоційно відреагувала Олена Буйневич.

Допис Олени Буйневич. Фото: скриншот

Заборона купатись в морі

У зв'язку з результатами лабораторних досліджень, що проводились в Одесі, містян попереджають про небезпеку. Води з навколишнього середовища містять низку заразних хвороб.

Крім того, через зростання мінно-вибухової небезпеки відвідування пляжів наразі заборонено. Після підриву дамби на Херсонщині частину мін течією винесло в Чорне море.