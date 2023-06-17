Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Родители купают детей в море: эмоциональная реакция одесского чиновника arrow

Родители купают детей в море: эмоциональная реакция одесского чиновника

17 июня 2023 17:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Родители купают детей в море: эмоциональная реакция одесского чиновника
Люди отдыхают на пляже. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Черном море обнаружено немало возбудителей разных болезней. Также существует угроза подрыва на российской мине. Впрочем, все это не останавливает людей, и они продолжают купаться. Кроме того, родители берут с собой детей.

Директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич эмоционально отреагировала на одно из таких видео.

Читайте также:

Елена Буйневич увидела скриншоты видео, где отец на одном из пляжей с головой погружает ребенка в зеленую грязную воду. Это может привести к заражению рядом болезней.

Отец с сыном купаются в море. Фото: скриншот
Отец с сыном купаются в море. Фото: скриншот

"С головой погружать ребенка в воду, да чего не в канализацию сразу? Трупы животных, снесенные затоплением уличные туалеты, продукты, все это несется волнами, а мы туда детей? Чтобы что? Оздоровить? Какое слово можно подобрать, чтобы сейчас под этим постом от белых пальто не услышать: бооооже, это директор департамента образования? Я мама и одесситка. Я в шоке, я зла невероятно, что это за... (впишите слова сами, ладно)", — эмоционально отреагировала Елена Буйневич.

Сообщение Елены Буйневич. Фото: скриншот
Сообщение Елены Буйневич. Фото: скриншот

Запрет купаться в море

В связи с результатами проводимых в Одессе лабораторных исследований горожан предупреждают об опасности. Воды из окружающей среды содержат ряд заразных заболеваний.

Кроме того, из-за роста минно-взрывной опасности посещение пляжей запрещено. После подрыва дамбы в Херсонской области часть мин течением вынесло в Черное море.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

Новость с видео

19:57 Почему снятых с военного учета не выпустят за границу: комментарий адвоката

09:10 Довбик заменит известного форварда в топ-клубе

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас