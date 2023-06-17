Родители купают детей в море: эмоциональная реакция одесского чиновника

Люди отдыхают на пляже. Фото: Новини.LIVE

В Черном море обнаружено немало возбудителей разных болезней. Также существует угроза подрыва на российской мине. Впрочем, все это не останавливает людей, и они продолжают купаться. Кроме того, родители берут с собой детей.

Директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич эмоционально отреагировала на одно из таких видео.

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Елена Буйневич увидела скриншоты видео, где отец на одном из пляжей с головой погружает ребенка в зеленую грязную воду. Это может привести к заражению рядом болезней.

Отец с сыном купаются в море. Фото: скриншот

"С головой погружать ребенка в воду, да чего не в канализацию сразу? Трупы животных, снесенные затоплением уличные туалеты, продукты, все это несется волнами, а мы туда детей? Чтобы что? Оздоровить? Какое слово можно подобрать, чтобы сейчас под этим постом от белых пальто не услышать: бооооже, это директор департамента образования? Я мама и одесситка. Я в шоке, я зла невероятно, что это за... (впишите слова сами, ладно)", — эмоционально отреагировала Елена Буйневич.

Сообщение Елены Буйневич. Фото: скриншот

Запрет купаться в море

В связи с результатами проводимых в Одессе лабораторных исследований горожан предупреждают об опасности. Воды из окружающей среды содержат ряд заразных заболеваний.

Кроме того, из-за роста минно-взрывной опасности посещение пляжей запрещено. После подрыва дамбы в Херсонской области часть мин течением вынесло в Черное море.