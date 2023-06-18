Эпидемиологи обнаружили в морской воде яйца и личинки гельминтов

Одесское побережье. Фото: Одесский городской совет

В отобранных пробах морской воды на паразитарные исследования обнаружены яйца и личинки гельминтов, как людей, так и животных. Кроме того, экологи зафиксировали понижение уровня солености.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Пробы питьевой воды

По информации ГУ "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины", из отобранных 2 проб питьевой воды на санитарно-микробиологические показатели и 2 проб питьевой воды на санитарно-химические показатели нестандартные пробы не обнаружены.

Пробы морской воды

В отобранных пробах морской воды на паразитарные исследования на пляжах "Ланжерон", "Лузановка", 10 станция Большого Фонтана, "Аркадия" выделены яйца и личинки гельминтов, как людей, так и животных (острицы, волосоголовцы, собачьи аскариды) и ооцисты криптоспоридий. Санэпидситуация находится на постоянном контроле.

Солёность моря

По информации Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа (Николаевская и Одесская области) в отобранных пробах морской воды на пляже "Ланжерон" зафиксировано превышение взвешенных веществ в 1,4 раза, соленость ниже нормы в 2,4 раза. В отобранных пробах на 16 станции Большого Фонтана соленость ниже нормы в 2,4 раза.

По результатам ведомственного лабораторного контроля Филиала "Инфоксводоканал" ООО "Инфокс", питьевая вода отвечает ДСанПиН 2.2.4-171-10 "Гигиенические требования к питьевой воде, предназначенной для потребления человеком".

Напомним, пляжи Одессы признаны непригодными для купания из-за загрязнения. Соответствующее решение было принято членами комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности.