На узбережжя Одещини хвилями винесло мертвих дельфінів

Мертві дельфіни. Фото: дельфіни Чорного та Азовського морів

Протягом тижня в Одеській області на узбережжі виявлено мертвих дельфінів. Екологи просять громадян повідомляти про такі випадки.

Про це на сторінці у фейсбук написали екоактивісти ГО "Дельфіни Чорного та Азовського морів".

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"На превеликий жаль, маємо повідомлення про декілька викидів мертвих китоподібних (морські свині та афаліна) в Одеській області цього тижня. Поки причини їх загибелі невідомі, але будемо поступово досліджувати. Просимо повідомляти про всі відомі знахідки мертвих дельфінів", — йдеться у повідомленні.

Як фіксувати знахідку:

вказати місце знахідки (координати);

сфотографувати голову, зуби, спину і тулуб дельфіна, а також видимі пошкодження, якщо такі є;

надіслати цю інформацію якомога швидше науковцям.

Контактні телефони:

067 390 0118 (WhatsApp, Telegram),

095 548 6553 (WhatsApp, Telegram, Viber),

063 970 1500 (WhatsApp, Telegram, Viber)

Зазначимо, раніше в Одесі, на березі моря, співробітники ДСНС виявили труп дельфіна. Це перше повідомлення про загибель китоподібних цієї весни.

Нагадаємо, протягом квітня 2023 року зареєстровано загибель понад 100 дельфінів. Серед китоподібних є і контужені тварини, які, імовірно, уражені військовими сонарами.