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На узбережжя Одещини хвилями винесло мертвих дельфінів

18 червня 2023 19:00
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
На узбережжя Одещини хвилями винесло мертвих дельфінів
Мертві дельфіни. Фото: дельфіни Чорного та Азовського морів
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Протягом тижня в Одеській області на узбережжі виявлено мертвих дельфінів. Екологи просять громадян повідомляти про такі випадки.

Про це на сторінці у фейсбук написали екоактивісти ГО "Дельфіни Чорного та Азовського морів"

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"На превеликий жаль, маємо повідомлення про декілька викидів мертвих китоподібних (морські свині та афаліна) в Одеській області цього тижня. Поки причини їх загибелі невідомі, але будемо поступово досліджувати. Просимо повідомляти про всі відомі знахідки мертвих дельфінів", — йдеться у повідомленні.

Як фіксувати знахідку:

  • вказати місце знахідки (координати);
  • сфотографувати голову, зуби, спину і тулуб дельфіна, а також видимі пошкодження, якщо такі є;
  • надіслати цю інформацію якомога швидше науковцям.

Контактні телефони:

  • 067 390 0118 (WhatsApp, Telegram),
  • 095 548 6553 (WhatsApp, Telegram, Viber),
  • 063 970 1500 (WhatsApp, Telegram, Viber)

Зазначимо, раніше в Одесі, на березі моря, співробітники ДСНС виявили труп дельфіна. Це перше повідомлення про загибель китоподібних цієї весни. 

Нагадаємо, протягом квітня 2023 року зареєстровано загибель понад 100 дельфінів. Серед китоподібних є і контужені тварини, які, імовірно, уражені військовими сонарами.

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