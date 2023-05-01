Більше сотні загиблих дельфінів виявлено у Чорному морі

Загиблий дельфін на чорноморському узбережжі. Фото: Іван Русєв

Протягом квітня 2023 року зареєстровано загибель понад 100 дельфінів. Серед китоподібних є і контужені тварини, які імовірно уражені військовими сонарами.

Про це повідомляє доктор біологічних наук Іван Русєв.

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За його словами, протягом квітня 2023 р. вже зареєстровано більше сотні загиблих дельфінів у бухтах Севастополя та інших берегів окупованого Криму. Крім того, смертність китоподібних фіксується неподалік від Новоросійська, Сочі, Геленджика, Анапи. Серед дельфінів є і контужені тварини, які імовірно уражені військовими сонарами. Досить багато загиблих тварин належать до виду афаліна.

"За даними російських відкритих джерел, тільки на узбережжі окупованого Криму з січня вже було нараховано 77 загиблих китоподібних, серед яких і контужені тварини. І лідерами серед загиблих з них — афаліни, хоча серед загиблих торік там домінували азовки та білобочки. І якщо зараз тільки зареєстрованих вже понад 100 загиблих тварин, то фактична їх загибель набагато більше і згідно з науковими розрахунками складає більше ніж 1000",— написав Іван Русєв.

Через що гинуть дельфіни

За переконаннями Івана Русєва, загибель морських китоподібних пов’язана з активністю ворожих субмарин і надводних човнів у тій частині Чорного моря біля Криму та Новоросійська.

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Тим часом в акваторії Південно-Західної частини Чорного моря вже часто зустрічаються грайливі живі дельфіни. На щастя, у квітні цього року не було російської воєнної надводної та підводної навали в акваторії, в результаті якої минулого року зафіксовано масову загибель дельфінів.