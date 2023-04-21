В акваторії Чорного моря продовжують гинути дельфіни

Дельфіни в акваторії Чорного моря. Фото: Уніан

У Чорному морі продовжується масова загибель дельфінів. Це пов'язано зі злочинами проти довкілля, які спричинили росіяни.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

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За заявою експертів, дельфіни у Чорному морі підриваються на мінах та страждають через використання потужних сонарів російським флотом.

"Росія заплатить за кожен злочин, вчинений в Україні. Але ми втратили значну частину нашого біорізноманіття та природних ресурсів. Жодна кількість часу і сума грошей їх не відновить", — наголошує міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

Думки науковців

Керівник науково-дослідного відділу національного парку "Тузлівські лимани" Іван Русєв зазначає, що з початку великої війни він виявив 38 тіл загиблих дельфінів на 6-кілометровій ділянці берега.

Про неоціненну роль дельфінів у Чорному морі каже зоолог з НАН Павло Гольдін. Також, на його думку, масова загибель китоподібних може порушити всю екосистему Чорного моря.

А морський біолог Михайла Сон вважає, що близько 30-40% території Чорноморського біосферного заповідника забруднені уламками ракет і снарядів, затонулих кораблів, витоками пального та іншими токсичними матеріалами.

Зазначимо, що загибель дельфінів є одним із найбільш показових злочинів проти української природи, проте список завданої шкоди дуже довгий і охоплює понад 2 тисячі випадків забруднення повітря, води та ґрунту.

Нагадаємо, протягом березня через дії російської армії екологи зафіксували загибель морських тварин у Чорному морі. Серед них також є дельфіни виду афаліна.