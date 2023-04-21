В акватории Черного моря продолжают гибнуть дельфины

Дельфины в акватории Черного моря. Фото: Униан

В Черном море продолжается массовая гибель дельфинов. Это связано с преступлениями против окружающей среды, вызванными россиянами.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

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По заявлению экспертов, дельфины в Черном море взрываются на минах и страдают из-за использования мощных сонаров российским флотом.

"Россия заплатит за каждое преступление, совершенное в Украине. Но мы потеряли значительную часть нашего биоразнообразия и природных ресурсов. Ни одно количество времени и сумма денег их не восстановит", — отмечает министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.

Мнения ученых

Руководитель научно-исследовательского отдела национального парка "Тузловские лиманы" Иван Русев отмечает, что с начала великой войны он обнаружил 38 тел погибших дельфинов на 6-километровом участке берега.

О неоценимой роли дельфинов в Черном море говорит зоолог из НАН Павел Гольдин. Также, по его мнению, массовая гибель китообразных может нарушить всю экосистему Черного моря.

А морской биолог Михаила Сон считает, что около 30-40% территории Черноморского биосферного заповедника загрязнены обломками ракет и снарядов, затонувших кораблей, утечками горючего и другими токсичными материалами.

Отметим, что гибель дельфинов является одним из наиболее показательных преступлений против украинской природы, однако список причиненного ущерба очень длинный и включает более 2 тысяч случаев загрязнения воздуха, воды и почвы.

Напомним, в течение марта из-за действий российской армии экологи зафиксировали гибель морских животных в Черном море. Среди них также дельфины вида афалина.