ВМС  росії продовжують вбивати морських тварин

З початку війни в Чорному морі загинуло близько 50 тисяч тварин

Екологи Національного природного парку “Тузлівські лимани” ведуть спостереження за узбережжям Чорного моря. З початку війни зафіксували тисячі загиблих морських тварин.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомляє науковець Іван Русєв.

"Багато китоподібних отримало жорстокий вплив від рашистів з початку повномасштабного вторгнення. У Чорному морі загинуло близько 50 тисяч тварин",— написав Іван Русєв.

За словами науковця, з початку 2023 року команда Національного природного парку "Тузлівські лимани" кожного дня продовжує вести моніторинг узбережжя Чорного моря в межах нацпарку. В цю пору перші дельфіни зазвичай вже з'являються в морських водах північно-західної частини моря. Станом на сьогодні не зареєстровано мертвих китоподібних на піщаному пересипу. Хоча ризики від російських військових на морі, як для українців, так і для дельфінів, ще залишаються.

Крім того, науковець розказав про інцидент, який стався у Середземному морі місяць тому. Так, у період з 9 по 13 лютого на берег острова Кіпр викинулися загалом 12 мертвих дзьоборилих китів.

За словами Івана Русєва, у звіті Кіпрського науково-дослідного інституту дикої природи, Міністерства туризму, культури, молоді та охорони навколишнього середовища, Ветеринарного департаменту, Департаменту охорони навколишнього середовища, Турецького фонду морських досліджень було зазначено, що причина їх смерті — вибухи ВМС росії під час навчань.

Дані NAVTEX (міжнародна автоматична служба навігаційних і метеорологічних попереджень і прогнозів, а також термінової інформації про безпеку на морі) показали вченим, що ці навчання проходили приблизно в той самий час, що й загибель китів, коли росіяни стріляли на великі відстані у східному, південному та західному регіонах Середземномор'я.

Зазначимо, Спеціалізована екологічна прокуратура Одещини відкрила кримінальне провадження за фактом масового знищення дельфінів та інших тварин у Чорному морі внаслідок збройної агресії РФ.

За інформацією слідства, попередньою причиною масової загибелі ссавців у Чорному морі є використання росіянами гідролокаторів на підводних та надводних човнах, що створюють потужні звуки, які негативно впливають на здоров’я тварин.