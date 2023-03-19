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ВМС россии продолжают убивать морских животных

19 марта 2023 14:02
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
ВМС россии продолжают убивать морских животных
С начала войны в Черном море погибли около 50 тысяч животных
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

Экологи Национального природного парка "Тузловские лиманы" ведут наблюдение за побережьем Черного моря. С начала войны зафиксировали тысячи погибших морских животных.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает ученый Иван Русев.

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"Многие китообразные получили жестокое влияние от российских военных с начала полномасштабного вторжения. В Черном море погибли около 50 тысяч животных", — написал Иван Русев.

По словам ученого, с начала 2023 команда Национального природного парка "Тузловские лиманы" каждый день продолжает вести мониторинг побережья Черного моря в пределах нацпарка. В это время первые дельфины обычно уже появляются в морских водах северо-западной части моря. По состоянию на сегодняшний день не зарегистрированы мертвые китообразные на песчаной пересыпи. Хотя риски от российских военных на море как для украинцев, так и для дельфинов еще остаются.

Кроме того, ученый рассказал об инциденте, произошедшем в Средиземном море месяц назад. Так, в период с 9 по 13 февраля на берег острова Кипр выбросились всего 12 мертвых китов.

По словам Ивана Русева, в отчете Кипрского научно-исследовательского института дикой природы, Министерства туризма, культуры, молодежи и охраны окружающей среды, Ветеринарного департамента, Департамента охраны окружающей среды, Турецкого фонда морских исследований было отмечено, что причина их смерти — взрывы ВМС россии под время учений.

Данные NAVTEX (международная автоматическая служба навигационных и метеорологических предупреждений и прогнозов, а также срочной информации о безопасности на море) показали ученым, что эти учения проходили примерно в то же время, что и гибель китов, когда россияне стреляли на большие расстояния в восточном, южном и в регионах Средиземноморья.

Отметим, Специализированная экологическая прокуратура Одесчины открыла уголовное производство по факту массового уничтожения дельфинов и других животных в Черном море в результате вооруженной агрессии рф.

По информации следствия, предварительной причиной массовой гибели млекопитающих в Черном море является использование россиянами гидролокаторов на подводных и надводных лодках, создающих мощные звуки, негативно влияющие на здоровье животных.

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