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В акваторії Чорного моря продовжують гинути дельфіни

2 квітня 2023 12:00
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
В акваторії Чорного моря продовжують гинути дельфіни
Екологи фіксують нові факти загибелі морських тварин
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Протягом березня через дії російської армії екологи зафіксували загибель морських тварин у Чорному морі. Серед них є дельфіни виду афаліна.

Про це повідомляє еколог Іван Русєв.

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"Протягом березня вже загинуло декілька десятків дельфінів у бухтах Севастополя та інших берегів окупованого Криму, неподалік від Новоросійська, Сочі, Геленджика, Анапи. Серед них є і контужені тварини з симптомами ураження сонарами. Причому, багато серед загиблих, дельфіни виду афаліна. І це є підтвердженням того факту, що активність ворожих субмарин і надводних човнів у тій частині Чорного моря біля Криму — є головним фактором продовження загибелі рідкісних чорноморських тварин зараз у воєнному березні 2023 року", — написав науковець.

Іван Русєв переконаний, що попри жахливі наслідки для людей і дикої природи, природа відновиться. Цьому сприятиме  синергія степових рослинних хвиль, разом з дельфінами, численними птахами українських лиманів і усього Азово-Чорноморського регіону, рослинами, водами, світанками, мурахами.  

На щастя, каже науковець, протягом березня не було зафіксовано російської воєнної надводної та підводної навали в акваторії біля Національного природного парку "Тузлівські лимани", а також  біля острова Зміїний та у Північно-Західній частині моря, як це було в тривожному березні 2022. Саме тоді вперше почалася жахлива масова загибель китоподібних і їх викидало сотнями на різні чорноморські береги. 

Нагадаємо, акваторію Південно-Західної частини Чорного моря вже повернулися з зимівлі дельфіни

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