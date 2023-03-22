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В Чорному морі помітили першу зграю дельфінів за довгий час

22 березня 2023 18:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Морські ссавці під загрозою зникнення
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В межах Національного природного парку "Тузлівські лимани" помітили зграю дельфінів — афалін. Це перша невеличка зграя дельфінів у воєнний весняний час в наших водах. 

Про це Про це на своїй сторінці у facebook повідомляє еколог Іван Русєв.

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"В цю пору перші дельфіни зазвичай вже з'являються в морських водах північно-західної частини моря. І зараз, Слава Богу, нами не зареєстровано  мертвих  китоподібних на піщаному пересипу, як рік тому, хоча ризики від рашистів з моря, як для українців, так і для дельфінів,  ще залишаються", — зазначив еколог. 

дельфіни в Чорному морі

дельфіни в Чорному морі

Скільки загинуло дельфінів

З 24 лютого в Чорному морі загинуло близько 50 тисяч дельфінів. Крім того, деякі з них отримали контузії й через це не попливли зимувати на глибини, а залишились на мілководді, де для них дуже мало їжі. 

Чому гинуть дельфіни?

Страждають дельфіни також і від потужних вибухів під час бомбардування, яке вже довго продовжується. При уражених органів навігації та слуху дельфіні не можуть застосувати ехолокацію, тобто вони стають фактично "сліпими". Втративши орієнтацію, тварини втрачають акустичний контроль над середовищем.

"Сліпі" дельфіни перебувають у стресі та паніці, не можуть орієнтуватися в просторі. В результаті вони натрапляють на усілякі перешкоди, зокрема й міни, розбиваються о скелі. І головне — такі "паралізовані" дельфіни не можуть вполювати рибу та швидко виснажуються.

Що робити якщо помітив мертвого дельфіна

Якщо знайдете, або вам стане відомою інформація через інтернет-джерела про будь-які викиди дельфінів на береги Чорного моря у 2023 році, екологи просять проінформувати про це нацпарк  месенджером, вайбером, телеграмом за телефоном 097-5762705, 068-8816194, або електронною поштою — [email protected].

Зазначимо, Спеціалізована екологічна прокуратура Одещини відкрила кримінальне провадження за фактом масового знищення дельфінів та інших тварин у Чорному морі внаслідок збройної агресії рф.

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