В Черном море заметили первую стаю дельфинов за долгое время
В рамках Национального природного парка "Тузловские лиманы" заметили стаю дельфинов — афалин. Это первая небольшая стая дельфинов в военное весеннее время в наших водах.
Об этом Об этом на своей странице в facebook сообщает эколог Иван Русев.
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"В эту пору первые дельфины обычно уже появляются в морских водах северо-западной части моря. И сейчас, слава Богу, нами не зарегистрированы мертвые китообразные на песчаной пересыпи, как год назад, хотя риски от рашистов из моря как для украинцев, так и для дельфинов еще остаются", — отметил эколог.
Сколько погибло дельфинов
С 24 февраля в Черном море погибли около 50 тысяч дельфинов. Кроме того, некоторые из них получили контузии и поэтому не поплыли зимовать на глубины, а остались на мелководье, где для них очень мало еды.
Почему гибнут дельфины?
Страдают дельфины также и от мощных взрывов во время уже долго продолжающейся бомбардировки. При пораженных органах навигации и слуха дельфине не могут применить эхолокацию, то есть они становятся фактически "слепыми". Утратив ориентацию, животные теряют акустический контроль над средой.
"Слепые" дельфины находятся в стрессе и панике, не могут ориентироваться в пространстве. В результате они встречают всяческие препятствия, в том числе и мины, разбиваются о скалы. И главное — такие "парализованные" дельфины не могут подстрелить рыбу и быстро истощаются.
Что делать, если заметил мертвого дельфина
Если найдете, или вам станет известна информация через интернет-источники о любых выбросах дельфинов на берега Черного моря в 2023 году, экологи просят проинформировать об этом нацпарк мессенджером, вайбером, телеграммой по телефону 097-5762705, 068-8816 — [email protected].
Отметим, Специализированная экологическая прокуратура Одесчины открыла уголовное производство по факту массового уничтожения дельфинов и других животных в Черном море в результате вооруженной агрессии рф.