В акватории Черного моря продолжают гибнуть дельфины

Экологи фиксируют новые факты гибели морских животных

В течение марта из-за действий русской армии экологи зафиксировали гибель морских животных в Черном море. Среди них есть дельфины вида афалина.

Об этом сообщает эколог Иван Русев.

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"В течение марта уже погибли несколько десятков дельфинов в бухтах Севастополя и других берегов оккупированного Крыма, неподалеку от Новороссийска, Сочи, Геленджика, Анапы. Среди них есть и контуженные животные с симптомами поражения сонарами. Причем много среди погибших, это дельфины вида афалина. Это является подтверждением того факта, что активность вражеских субмарин и надводных лодок в той части Черного моря на территории Крыма — главный фактор продолжения гибели редких черноморских животных сейчас в военном марте 2023 года", — написал ученый.

Иван Русев убежден, что, несмотря на ужасные последствия для людей и дикой природы, природа восстановится. Этому будет способствовать синергия степных растительных волн вместе с дельфинами, многочисленными птицами украинских лиманов и всего Азово-Черноморского региона, растениями, водами, рассветами, муравьями.

К счастью, говорит ученый, в течение марта не было зафиксировано российской военной надводной и подводной активности в акватории возле Национального природного парка "Тузловские лиманы", а также у острова Змеиный и в Северо-Западной части моря, как это было в тревожном марте 2022-го. Тогда впервые началась ужасная массовая гибель китообразных и их выбрасывало сотнями на разные черноморские берега.

Напомним, акваторию Юго-Западной части Черного моря уже вернулись с зимовки дельфины.