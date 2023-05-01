Более сотни погибших дельфинов обнаружено в Черном море

Умерший дельфин на черноморском побережье. Фото: Иван Русев

В течение апреля 2023 зарегистрирована гибель более 100 дельфинов. Среди китообразных есть и контуженые животные, предположительно пораженные военными сонарами.

Об этом сообщает доктор биологических наук Иван Русев.

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По его словам, за апрель 2023 г. уже зарегистрировано более сотни погибших дельфинов в бухтах Севастополя и других берегов оккупированного Крыма. Кроме того, смертность китообразных фиксируется неподалеку от Новороссийска, Сочи, Геленджика, Анапы. Среди дельфинов есть и контуженые животные, предположительно пораженные военными сонарами. Много погибших животных относятся к виду афалина.

"По данным российских открытых источников, только на побережье оккупированного Крыма с января уже было насчитано 77 погибших китообразных, среди которых и контуженые животные. И лидерами среди погибших из них — афалины, хотя среди погибших в прошлом году там доминировали азовки и белобочки. И если сейчас только зарегистрированных уже более 100 погибших животных, то фактическая их гибель гораздо больше и согласно научным расчетам составляет более 1000", — написал Иван Русев.

Из-за чего погибают дельфины

По мнению Ивана Русева, гибель морских китообразных связана с активностью вражеских субмарин и надводных лодок в той части Черного моря у Крыма и Новороссийска.

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Тем временем в акватории Юго-Западной части Черного моря уже часто встречаются игривые живые дельфины. К счастью, в апреле этого года не было российского военного надводного и подводного нашествия в акватории, в результате которой в прошлом году зафиксирована массовая гибель дельфинов.