На побережье Одесчины волнами вынесло мертвых дельфинов

Мертвые дельфины. Фото: дельфины Черного и Азовского морей

В течение недели в Одесской области на побережье обнаружены мертвые дельфины. Экологи просят граждан сообщать о таких случаях.

Об этом на странице в фейсбуке написали экоактивисты ОО "Дельфины Черного и Азовского морей".

Читайте также:

"К большому сожалению, есть сообщения о нескольких выбросах мертвых китообразных в Одесской области на этой неделе. Пока причины их гибели неизвестны, но будем постепенно исследовать. Просим сообщать обо всех известных находках мертвых дельфинов", — говорится в сообщении.

Как фиксировать находку:

указать место находки (координаты);

сфотографировать голову, зубы, спину и туловище дельфина, а также видимые повреждения, если таковые имеются;

прислать эту информацию как можно скорее ученым.

Контактные телефоны:

067 390 0118 (WhatsApp, Telegram),

095 548 6553 (WhatsApp, Telegram, Viber),

063 970 1500 (WhatsApp, Telegram, Viber)

Отметим, ранее в Одессе, на берегу моря, сотрудники ГСЧС обнаружили труп дельфина. Это первое сообщение о гибели китообразных этой весной.

Напомним, в течение апреля 2023 зарегистрирована гибель более 100 дельфинов. Среди китообразных есть и контуженые животные, предположительно пораженные военными сонарами.