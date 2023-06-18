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На побережье Одесчины волнами вынесло мертвых дельфинов

18 июня 2023 19:00
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
На побережье Одесчины волнами вынесло мертвых дельфинов
Мертвые дельфины. Фото: дельфины Черного и Азовского морей
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

В течение недели в Одесской области на побережье обнаружены мертвые дельфины. Экологи просят граждан сообщать о таких случаях.

Об этом на странице в фейсбуке написали экоактивисты ОО "Дельфины Черного и Азовского морей".

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"К большому сожалению, есть сообщения о нескольких выбросах мертвых китообразных в Одесской области на этой неделе. Пока причины их гибели неизвестны, но будем постепенно исследовать. Просим сообщать обо всех известных находках мертвых дельфинов", — говорится в сообщении.

Как фиксировать находку:

  • указать место находки (координаты);
  • сфотографировать голову, зубы, спину и туловище дельфина, а также видимые повреждения, если таковые имеются;
  • прислать эту информацию как можно скорее ученым.

Контактные телефоны:

  • 067 390 0118 (WhatsApp, Telegram),
  • 095 548 6553 (WhatsApp, Telegram, Viber),
  • 063 970 1500 (WhatsApp, Telegram, Viber)

Отметим, ранее в Одессе, на берегу моря, сотрудники ГСЧС обнаружили труп дельфина. Это первое сообщение о гибели китообразных этой весной.

Напомним, в течение апреля 2023 зарегистрирована гибель более 100 дельфинов. Среди китообразных есть и контуженые животные, предположительно пораженные военными сонарами.

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