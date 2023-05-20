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На Одеському узбережжі знайшли труп дельфіна

20 травня 2023 12:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На Одеському узбережжі знайшли труп дельфіна
Дельфін стрибає в Чорному морі. Фото: pixabay
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесі, на березі моря, співробітники ДСНС виявили труп дельфіна. Це перше повідомлення про загибель китоподібних цієї весни. 

Про це повідомляє організація з дослідження та захисту довкілля BioEcoLinks.

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В організації зазначають, що науковцям потрібна кожна детальна інформація про такі знахідки, це допоможе з'ясувати причини масової загибелі цих тварин. Наразі триває розслідування подій минулого року, коли багато китоподібних загинуло.

Якщо ви стикнулися зі загибеллю дельфіна на березі моря, вас закликають зателефонувати або написати у месенджери за такими номерами:

  • +380955486553
  • +380673900118

Людей просять надавати наступну інформацію: 

  • вказати місце знахідки (координати);
  • сфотографувати голову і зуби, спину і брюхо дельфіна, а також видимі пошкодження, якщо такі є;

Зазначимо, протягом квітня 2023 р. вже зареєстровано більше сотні загиблих дельфінів у бухтах Севастополя та інших берегів окупованого Криму. Крім того, смертність китоподібних фіксується неподалік від Новоросійська, Сочі, Геленджика, Анапи. Серед дельфінів є і контужені тварини, які імовірно уражені військовими сонарами. Досить багато загиблих тварин належать до виду афаліна.

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