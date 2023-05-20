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На Одесском побережье обнаружили труп дельфина

20 мая 2023 12:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На Одесском побережье обнаружили труп дельфина
Дельфин прыгает в Черном море. Фото: pixabay
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одессе, на берегу моря, сотрудники ГСЧС обнаружили труп дельфина. Это первое сообщение о гибели китообразных этой весной.

Об этом сообщает организация по исследованию и защите окружающей среды BioEcoLinks.

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В организации отмечают, что научным работникам нужна каждая подробная информация о таких находках, это поможет выяснить причины массовой гибели этих животных. В настоящее время продолжается расследование событий прошлого года, когда многие китообразные погибли.

Если вы столкнулись с гибелью дельфина на берегу моря, вас призывают позвонить или написать в мессенджеры по следующим номерам:

  • +380955486553
  • +380673900118

Людей просят предоставлять следующую информацию:

  • указать место находки (координаты);
  • сфотографировать голову и зубы, спину и брюхо дельфина, а также видимые повреждения, если таковые имеются;

Отметим, в течение апреля 2023 уже зарегистрировано более сотни погибших дельфинов в бухтах Севастополя и других берегов оккупированного Крыма. Кроме того, смертность китообразных фиксируется неподалеку от Новороссийска, Сочи, Геленджика, Анапы. Среди дельфинов есть и контуженые животные, предположительно пораженные военными сонарами. Много погибших животных относятся к виду афалина.

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