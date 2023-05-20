На Одесском побережье обнаружили труп дельфина
В Одессе, на берегу моря, сотрудники ГСЧС обнаружили труп дельфина. Это первое сообщение о гибели китообразных этой весной.
Об этом сообщает организация по исследованию и защите окружающей среды BioEcoLinks.
В организации отмечают, что научным работникам нужна каждая подробная информация о таких находках, это поможет выяснить причины массовой гибели этих животных. В настоящее время продолжается расследование событий прошлого года, когда многие китообразные погибли.
Если вы столкнулись с гибелью дельфина на берегу моря, вас призывают позвонить или написать в мессенджеры по следующим номерам:
- +380955486553
- +380673900118
Людей просят предоставлять следующую информацию:
- указать место находки (координаты);
- сфотографировать голову и зубы, спину и брюхо дельфина, а также видимые повреждения, если таковые имеются;
Отметим, в течение апреля 2023 уже зарегистрировано более сотни погибших дельфинов в бухтах Севастополя и других берегов оккупированного Крыма. Кроме того, смертность китообразных фиксируется неподалеку от Новороссийска, Сочи, Геленджика, Анапы. Среди дельфинов есть и контуженые животные, предположительно пораженные военными сонарами. Много погибших животных относятся к виду афалина.