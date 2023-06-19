У пробах морської води виявлено холероподібний вібріон

Очищення морського узбережжя. Фото: Одеська міська рада

Стан води у Чорному морі продовжує погіршуватися. Епідеміологи виявили в ній холерний вібріон.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Проби питної води

За інформацією ДУ "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України" із відібраних 2 проб питної води на санітарно-мікробіологічні показники та 2 проб питної води на санітарно-хімічні показники нестандартні проби не виявлені.

Проби морської води

У відібраних 14.06.2023 з точки в м. Одесі (морський порт причал № 2) проб морської води виявлено холероподібний вібріон НАГ 1 групи Хейберга (виділені холероподібні НАГ вібріони не є збудником холери, але викликають захворювання на гострі кишкові інфекції). Санепідситуація знаходиться на постійному контролі.

Солоність морської води

За інформацією Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу (Миколаївська та Одеська області) у відібраних пробах морської води на пляжі "Ланжерон" солоність нижче норми у 2,2 раза, на 16-ї станції В. Фонтану солоність також нижче норми у 2,2 раза.

За результатами відомчого лабораторного контролю Філії "Інфоксводоканал" ТОВ "Інфокс" питна вода відповідає ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною".

Нагадаємо, у відібраних напередодні пробах морської води на паразитарні дослідження виявлено яйця та личинки гельмінтів, як людей, так і тварин. Крім того, екологи зафіксували зниження рівня солоності.