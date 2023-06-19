Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В пробах морской воды обнаружен холеровидный вибрион arrow

В пробах морской воды обнаружен холеровидный вибрион

19 июня 2023 14:30
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
В пробах морской воды обнаружен холеровидный вибрион
Очистка морского побережья. Фото: Одесский городской совет
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

Состояние воды в Черном море продолжает ухудшаться. Эпидемиологи обнаружили в ней холерный вибрион.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

Читайте также:

Пробы питьевой воды

По информации ГУ "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины" из отобранных 2 проб питьевой воды на санитарно-микробиологические показатели и 2 проб питьевой воды на санитарно-химические показатели нестандартные пробы не обнаружены.

Пробы морской воды

В отобранных 14.06.2023 из точки в г. Одессе (морской порт причал № 2) проб морской воды обнаружен холеровидный вибрион НАГ 1 группы Хейберга (выделенные холероподобные НАГ вибрионы не являются возбудителем холеры, но вызывают заболевания острыми). Санэпидситуация находится на постоянном контроле.

Солёность морской воды

По информации Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа (Николаевская и Одесская области) в отобранных пробах морской воды на пляже "Ланжерон" соленость ниже нормы в 2,2 раза, на 16-й станции Б. Фонтана соленость также ниже нормы в 2,2 раза.

По результатам ведомственного лабораторного контроля Филиала "Инфоксводоканал" ООО "Инфокс" питьевая вода отвечает ДСанПиН 2.2.4-171-10 "Гигиенические требования к питьевой воде, предназначенной для потребления человеком".

Напомним, в отобранных накануне пробах морской воды на паразитарные исследования обнаружены яйца и личинки гельминтов как людей, так и животных. Кроме того, экологи зафиксировали понижение уровня солености.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас