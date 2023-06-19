В пробах морской воды обнаружен холеровидный вибрион

Очистка морского побережья. Фото: Одесский городской совет

Состояние воды в Черном море продолжает ухудшаться. Эпидемиологи обнаружили в ней холерный вибрион.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

Читайте также:

Пробы питьевой воды

По информации ГУ "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины" из отобранных 2 проб питьевой воды на санитарно-микробиологические показатели и 2 проб питьевой воды на санитарно-химические показатели нестандартные пробы не обнаружены.

Пробы морской воды

В отобранных 14.06.2023 из точки в г. Одессе (морской порт причал № 2) проб морской воды обнаружен холеровидный вибрион НАГ 1 группы Хейберга (выделенные холероподобные НАГ вибрионы не являются возбудителем холеры, но вызывают заболевания острыми). Санэпидситуация находится на постоянном контроле.

Солёность морской воды

По информации Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа (Николаевская и Одесская области) в отобранных пробах морской воды на пляже "Ланжерон" соленость ниже нормы в 2,2 раза, на 16-й станции Б. Фонтана соленость также ниже нормы в 2,2 раза.

По результатам ведомственного лабораторного контроля Филиала "Инфоксводоканал" ООО "Инфокс" питьевая вода отвечает ДСанПиН 2.2.4-171-10 "Гигиенические требования к питьевой воде, предназначенной для потребления человеком".

Напомним, в отобранных накануне пробах морской воды на паразитарные исследования обнаружены яйца и личинки гельминтов как людей, так и животных. Кроме того, экологи зафиксировали понижение уровня солености.