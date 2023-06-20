Стан води в Одесі: яка ситуація 20 червня

Дослідження стану води. Фото: google

В пробах води з Чорного моря зафіксовані збудники хвороб. Купатися на пляжах категорично заборонено. Тим часом питна вода відповідає всім нормам.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Проби морської води, зібрані з причалу № 2 в Одесі, показали наявність холероподібного вібріона НАГ 1 групи Хейберга, який може спричиняти гострі кишкові інфекції, але не є збудником холери. Проби морської води, зібрані 15-16 червня для мікробіологічного аналізу, не відповідають гігієнічним нормам. Ситуацію стосовно санепідеміологічних аспектів тримають під постійним контролем.

У межах Південно-Західного округу, за даними Державної екологічної інспекції, були виявлені такі відхилення у пробах морської води: на пляжі "Ланжерон" спостерігалося зниження солоності у 2,3 раза нижче норми, а на 16-й станції В. Фонтану було зафіксовано перевищення завислих речовин у 1,1 раза та зниження солоності у 2,2 раза.

В якому стані питна вода

Згідно з даними Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України, на 19 червня не було виявлено нестандартних проб питної води щодо санітарно-мікробіологічних та санітарно-хімічних показників.

Питна вода, що тече в міському водопроводі, відповідає всім гігієнічним вимогам, встановленим ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною".

Нагадаємо, міський голова Одеси закликав громадян утриматися від купання в морі. Крім того, він нагадав, що чинна заборона на вилов і продаж свіжої риби.