Состояние воды в Одессе: какая ситуация 20 июня

Исследование состояния воды. Фото: google

В пробах воды из Черного моря зафиксированы возбудители болезней. Купаться на пляжах категорически запрещено. Тем временем питьевая вода соответствует всем нормам.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Анализ Черного моря

Пробы морской воды, собранные с причала № 2 в Одессе, показали наличие холеровидного вибриона НАГ 1 группы Хейберга, который может вызвать острые кишечные инфекции, но не является возбудителем холеры. Пробы морской воды, собранные 15-16 июня для микробиологического анализа, не отвечают гигиеническим нормам. Ситуация по санэпидемиологическим аспектам под постоянным контролем.

В пределах Юго-Западного округа, по данным Государственной экологической инспекции, были обнаружены следующие отклонения в пробах морской воды: на пляже "Ланжерон" наблюдалось снижение солености в 2,3 раза ниже нормы, а на 16-й станции Б. Фонтана было зафиксировано превышение взвешенных веществ в 1,1 раза и снижение солености в 2,2 раза.

В каком состоянии питьевая вода

Согласно данным Одесского областного центра контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины, на 19 июня не было выявлено нестандартных проб питьевой воды по санитарно-микробиологическим и санитарно-химическим показателям.

Питьевая вода, текущая в городском водопроводе, соответствует всем гигиеническим требованиям, установленным ГСанПиН 2.2.4-171-10 "Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком".

Напомним, городской голова Одессы призвал граждан воздержаться от купания в море. Кроме того, он напомнил, что действует запрет на отлов и продажу свежей рыбы.