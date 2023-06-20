Состояние воды в Одессе: какая ситуация 20 июня
В пробах воды из Черного моря зафиксированы возбудители болезней. Купаться на пляжах категорически запрещено. Тем временем питьевая вода соответствует всем нормам.
Об этом сообщает Одесский городской совет.
Анализ Черного моря
Пробы морской воды, собранные с причала № 2 в Одессе, показали наличие холеровидного вибриона НАГ 1 группы Хейберга, который может вызвать острые кишечные инфекции, но не является возбудителем холеры. Пробы морской воды, собранные 15-16 июня для микробиологического анализа, не отвечают гигиеническим нормам. Ситуация по санэпидемиологическим аспектам под постоянным контролем.
В пределах Юго-Западного округа, по данным Государственной экологической инспекции, были обнаружены следующие отклонения в пробах морской воды: на пляже "Ланжерон" наблюдалось снижение солености в 2,3 раза ниже нормы, а на 16-й станции Б. Фонтана было зафиксировано превышение взвешенных веществ в 1,1 раза и снижение солености в 2,2 раза.
В каком состоянии питьевая вода
Согласно данным Одесского областного центра контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины, на 19 июня не было выявлено нестандартных проб питьевой воды по санитарно-микробиологическим и санитарно-химическим показателям.
Питьевая вода, текущая в городском водопроводе, соответствует всем гигиеническим требованиям, установленным ГСанПиН 2.2.4-171-10 "Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком".
Напомним, городской голова Одессы призвал граждан воздержаться от купания в море. Кроме того, он напомнил, что действует запрет на отлов и продажу свежей рыбы.